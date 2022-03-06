«Смывали с мамой уксусом»: Стеша Маликова рассказала, как в салоне красоты чуть не погубили ее волосы

Старшая наследница Дмитрия Маликова не изменяет блонду. Однако однажды Стеша Маликова почти попрощалась с любимым цветом волос.

Несмотря на доступ к лучшим салонам красоты, Маликова прогадала с мастером по окрашиванию. Стеша захотела поэкспериментировать с прической. Однако от колориста начинающий дизайнер вышла с серыми волосами.

Спасти волосы знаменитости помогла жена Дмитрия Маликова. Родительница Стеши случайно закупилась лимоном. Именно он и пригодился Маликовой.

«Смывали с мамой уксусом и соком лимона. Самое интересное, что мама накануне моего эксперимента, о котором никто не подозревал кроме меня, купила две упаковки лимонов. Просто так! Сейчас даже смотреть на старые фотографии страшно», – призналась Маликова в своем микроблоге.

Недавно Стеша Маликова снова решилась на преображение. Результат эксперимента знаменитость пока не показала.

Напомним, ранее Стеша Маликова в косухе оверсайз появилась в своем шоуруме. Дочь Дмитрия Маликова поддержала отчеканенных производителей одежды. Сама Стеша со своим брендом нарядов надеется завоевать еще большее уважение покупателя.

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