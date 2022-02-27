Джиджи и Белла Хадид вышли на подиум Versace с обесцвеченными бровями

25 февраля в рамках Недели моды в Милане состоялся показ новинок бренда Versace.

На подиум вышли многие известные модели, в том числе сестры Джиджи и Белла Хадид. Супермодели продемонстрировали невероятные красные наряды, разбавив их насыщенным черным макияжем глаз. А чтобы последний смотрелся более эффектно, красавицы позволили обесцветить себе брови, дабы они перестали быть видны. Результат запечатлен на фото с модного показа.

Кстати, в тот же день сестры Хадид поучаствовали в показе итальянского бренда Tod’s, но уже в темных нарядах и с видимыми бровями. А накануне они блистали на подиумах Max Mara и Moschino.

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