«Сэкономил 50 баксов»: Арнольд Шварценеггер подстриг сына перед свиданием

А вас когда-нибудь стригли родственники, чтобы сэкономить на парикмахерской? В некоторых голливудских семьях до сих пор такое практикуют.

На днях 28-летний актер и модель Патрик Шварценеггер поделился в социальных сетях видео, как его стрижет дома собственный 74-летний папа Арнольд. Бывший губернатор Калифорнии действительно обкорнал своего наследника, причем такими большими ножницами, что ими в пору кусты обрезать. Размерчик как раз для «железного Арни».

«Сэкономил 50 баксов сегодня», — написал Патрик в Instagram.

Неизвестно, обращался ли он к услугам стилиста или хотя бы машинки для стрижки, но 19 февраля молодой человек показал свой новый образ, выйдя на свидание со своей девушкой-моделью Эбби Чемпион, о чем сделал еще один пост.

Голова у младшего Шварценеггера получилась очень аккуратной. Неужели это результат филигранной работы Терминатора?

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