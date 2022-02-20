«Как настоящий дикобраз»: Екатерина Андреева показала, что делает с кожей лица и шеи

Телеведущая прибегла к процедуре иглоукалывания и напугала поклонников.

Среди последних публикаций личного микроблога ведущей новостной программы «Время» на Первом канале Екатерины Андреевой появился ролик, в котором знаменитость предстала в образе дикобраза.

На самом деле Андреева сделала лифтинг-процедуру. Но сама Екатерина пошутила, что превратилась в животного с длинными и острыми иголками.

«Иногда выпустить иголки вовсе не означает что-то плохое, а наоборот – одни плюсы», – пошутила Андреева.

Мелкие иголки пронзили почти все лицо и шею телеведущей.

«И почему в «Людях Х» главным героем сделали Росомаху, а не Дикобраза? Дикобразики среди нас. Я бы смогла сыграть эту роль. Я, как настоящий дикобраз», – отметила Андреева.

«Красивые иголочки! Катя, вы хороши в любом образе!», «Наверно, так больно… Особенно на шее», «Так вот в чем секрет вашей бесконечной молодости!», «Всегда великолепна», «Красота – страшная сила», «Ой, все же больно, наверное, вам…», – написали поклонники Екатерины в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Екатерина Андреева улетела на край Земли, чтобы увидеть пингвинов.

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