Любовь Толкалину с челкой спутали с Моникой Беллуччи

На одном из снимков российская звезда кино напоминает на свою западную коллегу.

6 февраля актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram ряд своих фотографий, на которых она запечатлена с челкой, и спросила у подписчиков, не вернуть ли ей эту стрижку.

«Так, ну что… А может быть, действительно челка? Добавить легкомысленности?» — написала звезда, которой скоро исполнится 44 года.

К ее инициативе в комментариях положительно отнеслись коллеги по сцене Юлия Хлынина, Мария Голубкина и Полина Максимова. Другие подписчики тоже порадовались идее. А некоторые из них, взглянув на первое фото с челкой, увидели на нем не Толкалину, а легенду итальянского кино.

«Ой, я сослепу думала это Моника Беллуччи. Очень идет!», «Да и не сослепу. Правда похожа», «И мне показалось, что итальянка. Просто красавица!», «И я увидела сходство с Моникой Беллуччи» — пишут поклонницы Любови.

Кстати, недавно актриса призналась, что пробовалась на роль «девушки Бонда». Редкую красоту российской звезды оценили и на западе.

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