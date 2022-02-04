«Никогда никаких филлеров не было»: Анастасия Решетова рассказала, как ухаживает за собой

Бывшая возлюбленная Тимати объяснила, почему пока не прибегает к уколам красоты.

Модель Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге ответы на вопросы об уходе за собой.

Напомним, что недавно экс-избранница Тимати отметила свой 26-й день рождения. Решетова подчеркнула, что не боится стареть. Брюнетка с восторгом ожидает, когда ей исполнится 30 лет. Анастасия считает, что женщины с возрастом становятся только лучше.

К слову, пока Решетова не прибегает к крайним мерам по уходу за собой. Анастасия перестала колоть гиалуроновую кислоту в губы и хочет отказаться от перманентного татуажа.

«Никогда никаких филлеров не было, за исключением губ. Сейчас делаю только контур губ, но думаю отказаться. Был момент, когда пришла к косметологу и спросила, может мне нужно что-то вколоть, скулы или подбородок. Она сказала, что не будет этого делать. Потому что многие девушки приходят и просят сделать черты лица, как на моих фото», — рассказала модель в личном микроблоге.

Решетова собирается откладывать инъекционные вмешательства до последнего. Зато знаменитость не отказывает себе в чистке и пилинге лица, а еще в увлажняющих маслах для тела.

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