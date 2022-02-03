Дубцова объяснила, почему отказалась от грудных имплантов

Вечером 2 февраля популярная певица Ирина Дубцова ответила на вопрос поклонников в сториз и среди прочих откровений сообщила, что два с половиной месяца назад известный пластический хирург Тимур Хайдаров удалил ей грудные импланты.

Фанатов звезды тут же заинтересовало, почему артистка решила отказаться от имплантов.

«Они меня «толстили». Стояли уже 12 лет, — ответила Дубцова. — Тяжело, не модно, надоело».

Напомним, Ирина не скрывала от поклонников, что делала пластические операции в погоне за идеальной фигурой. Ее хирург в недавнем интервью признался, что лишь «немножечко помог» певице, после чего она занялась питанием и спортом, чтобы стать более миниатюрной. Он же призвал женщин не гнаться за большой грудью, отметив, что аккуратный натуральный бюст — лучшее решение.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует не брать пример со звезд, а перед любой бьюти-процедурой или операцией по коррекции фигуры обратиться за консультацией к специалистам.

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