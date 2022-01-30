«Чтобы была блестящая лысина»: Васильева рассказала, почему стала брить голову

За месяц до своего 75-летия известная актриса Татьяна Васильева стала гостьей YouTube-шоу «А поговорить?» Артистка явилась на запись интервью с побритой головой и собиралась надеть парик, но ведущая уговорила ее остаться в естественном образе.

Звезду спросили, когда и зачем она впервые побрила голову. Васильева ответила, что это было достаточно давно.

«Когда я поняла, что это мне очень упрощает жизнь, снимает очень много проблем, — призналась народная артистка. — Одно время, когда я родила первого ребенка, у меня была куча волос после родов, ни с того ни с сего. И как-то мне это понравилось, какое-то время я продержалась, а потом мне стали цеплять огромные шиньоны, тяжелые, которые вырывали волосы. Это было невыносимо. Нужно было мыть голову, бежать в поезд с мокрой головой – очень много неудобств». «Потом я в первый раз это сделала и поняла, что решила одну из женских проблем. То есть, я перестала думать о себе как о женщине. Все было, короче, короче, короче… А теперь у меня есть такая чудесная машинка, которая берется вот так в руку и можно ее без зеркала водить (по голове, — Прим. авт.) – она сама все сделает. Можно чуть-чуть оставить, можно совсем. Мне нравится – я еще не дошла до этого – чтобы вообще была блестящая лысина. Но скоро будет. Я думаю, волосы сами уже это сделают, без машинки…»

Васильева отметила, что вместе с волосами от нее ушли и мысли о том, как понравиться людям. Ей стало все равно, как на не смотрят и что о ней думают. Это обстоятельство она назвала главной победой в своей жизни. При этом актриса открестилась от звания феминистки.

Звезда театра и кино отметила, что на сцену и кадр она, естественно, выходит в париках. А их у нее такое множество, что они не поддаются исчислению. При своем нестандартном отношении к волосам, актриса назвала парики своей слабостью.

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