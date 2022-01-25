«Фиолетовые волосы просто ужасны»: Бритни Спирс пожалела о смене имиджа

В ночь на 25 января освобожденная из-под опеки певица Бритни Спирс опубликовала в социальной сети ряд фото и видео со своей поездки на Гавайи с женихом Сэмом Асгари.

Долгожданный отдых 40-летней артистке очень нравится, а вот ее цвет волос — нет. Дело в том, что несколько дней назад Бритни поддалась уговорам своей маникюрши и покрасилась в фиолетовый.

«Честно говоря, я думаю, что мои фиолетовые волосы просто ужасны… — пишет Спирс в Instagram. — Хотела бы я, чтобы кто-нибудь предупредил меня об этом!»

Но подписчики в комментариях стали доказывать поп-звезде, что ей очень идет этот цвет.

В том же посте певица выложила фото, как она загорает в бикини, явно, чтобы похвастаться аккуратной формой своей пятой точки. Бритни сделала это в ответ папарацци, которые снимают ее в неудачных ракурсах.

«Папсы до сих пор показывают меня на балконе с жирными булками! — возмутилась 40-летняя звезда. — СМИ всегда были мне ненавистны! Я знаю, что мое тело никоим образом не идеально, но я также знаю, что я определенно не выгляжу так (как ее фотографируют. — Прим. авт.)! Похоже, я должна остаться в спортзале на три часа, как это делает Сэм, лол… Никогда!»

Напомним, певица уже несколько недель отводит душу после 13-летней опеки своего отца, во время которой она не могла самостоятельно распоряжаться своими деньгами и была вынуждена проходить обязательное лечение.

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