«Откуда грудь?»: Тодоренко публично достала из лифа силиконовые подкладки

21 января популярный блогер и телеведущая Регина Тодоренко поделилась со своими поклонниками очередным позитивным роликом.

На нем она за несколько секунд из знойной красотки с красной ковровой дорожки превратилась в обычную домашнюю девочку в очках и пижаме. Второй образ, кстати, подписчики звезды сравнили с Катей Пушкаревой из сериала «Не родись красивой».

Регина наспех стерла помаду, заколола волосы и демонстративно достала перед камерой силиконовые подкладки из лифа платья. Последнее действие уменьшило ее грудь на пару размеров, а ведь в начале ролика Тодоренко специально покрасовалась перед зрителями соблазнительным бюстом.

«Обычно я собираюсь 2 часа. А разбираюсь 30 секунд. Или откуда грудь?» – подписала ролик в Instagram 31-летняя теледива.

Многие женщины в комментариях отметили, что «разбираются» точно так же, как жена Влада Топалова.

Напомним, что в 2020–2021-х годах поклонники Регины не раз поднимали тему ее груди: то звезда хвастается шикарным бюстом, то ее объем куда-то пропадает. Блогер отвечала, что она просто сильно похудела, а потом призналась, что с самой юности обладает маленькой грудью.

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