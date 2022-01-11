Кортни Кокс призналась, что пыталась забыть свою стрижку из фильма «Крик-3»

Хуже той короткой челки в ее карьере не было ничего, считает актриса.

Кроме роли в «Друзьях», успех актрисе Кортни Кокс принесла еще и серия фильмов «Крик», где она сыграла одну из главных героинь.

Скоро в кинотеатрах выйдет новая часть этой франшизы, из-за чего ее актеры стали чаще появляться в телепередачах. На днях вышел новый выпуск «Шоу Дрю Бэрримор», посвященный «Крику». В нем Кокс откровенно призналась, что считает короткую рваную челку своего персонажа из третьей картины (2000 года) своей худшей стрижкой.

57-летняя актриса поделилась, что пыталась забыть этот образ. Но он навсегда остался в фильме, поэтому выкинуть его из головы просто не получится.

Кортни вспомнила, что такую челку ей подстригли прямо на съемочной площадке. Звезда даже возразить не успела.

«По какой-то причине они задрали мои волосы сюда и начали резать, и я подумала: «Ну, теперь у меня точно нет выбора», — рассказала актриса.

Ее коллега по фильму Нив Кэмпбелл добавила, что вся группа тогда говорила Кортни, мол, челка ей идет, но на самом деле это было не так.

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