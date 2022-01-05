«Ты никогда не постареешь»: певица Шер отказывается носить седые волосы

В свои 75 звезда все еще является иконой стиля для бьюти-индустрии.

За свою головокружительную карьеру 75-летняя певица Шер носила и светлые, и черные, и даже рыжие волосы. А вот красиво стареть с гордой сединой американская артистка отказывается.

«Это нормально для других девушек, — заявила звезда изданию People. – А я просто не сделаю этого!»

Недавно производитель косметики M.A.C. пригласил певицу в свою новую бьюти-кампанию Challenge Accepted («Вызов принят»). В ее рамках пользователи косметики выкладывают свой макияж, сделанный продуктами данного бренда в соцсети с хештегом #macchallengeaccepted.

В ради этой акции Шер вернулась к своему классическом образу в стиле диско. В то же время она отмечает, что с годами ее подход к красоте изменился. Сегодня певицу чаще можно встретить не с ярким макияжем, а с чистым лицом и волосами, завязанными в хвост, потому что она идет в спортзал. Если же артистка хочет вернуться к гламурному образу, то уделяет внимание макияжу глаз и большим ресницам.

«Ты никогда не перестанешь быть девушкой. А если ты никогда не перестанешь быть девушкой, ты никогда не постареешь», — делится своей философией 75-летняя звезда.

Напомним, Шер начала свою карьеру в 60-х годах и до сих пор выступает. За прошедшее время она участвовала во множестве рекламных кампаний индустрии красоты и столько раз меняла образ, что не сосчитать. Но вот седой, по словам певицы, мы ее не увидим.

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