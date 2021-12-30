«Ба! Не узнать, это Лиза?»: Арзамасова щегольнула необычной прической в пепельном блонде

Актриса из ситкома «Папины дочки» поэкспериментировала с имиджем без похода к парикмахеру.

Лиза Арзамасова предстала на редком памятном фото «из сундука» в необычном для себя образе. Актриса отдает предпочтение естественности — ее изюминка, натуральность. Даже волосы «папина дочка» предпочитает не красить, у нее замечательный природный оттенок.

Однако ради съемок или театральных постановок жена 48-летнего хореографа Ильи Авербуха может поэкспериментировать с имиджем, но без похода к парикмахеру. Так, к примеру, Елизавета щегольнула элегантной прической в пепельном блонде.

Судя по всему, «папины дочка» примерила парик, «осветлив» волосы с помощью накладных прядей. Получилось весьма и весьма оригинально. Многие поклонники пришли в восторг от такого преображения актрисы. Блонд ей к лицу. Лиза стала выглядеть ярче и элегантней.

«Сразу посвежела!», «Такой блонд в пепельном оттенке очень идет! Красотка», «Сразу такая леди», «Ба! Не узнать, это Лиза??», «Изящная и элегантная, тот случай, когда стоит сменить имидж», «С оттенком глаз просто бомба!», «Похорошела», «Вау! Здорово, вам так идет», — пишут фолловеры.

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