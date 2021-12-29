«Плачущая» роза на полспины: Селена Гомес сделала новую татуировку

28 декабря известный нью-йоркский татуировщик Bang Bang поделился в социальной сети фотографией своей очередной работы.

Мастер набил элегантную розу на спине, в основании шеи своей клиентки, вот только «холстом» на этот раз для него послужила популярная певица Селена Гомес. Цветок на коже 29-летней звезды как будто нарисован акварелью и потек вниз по позвоночнику.

«Акварель на Селене Гомес. Спасибо за то, что ты всегда восхитительна», — написал татуировщик в Instagram.

Напомним, ранее молодая певица сделала на ноге такое же тату, как и у ее бывшего возлюбленного Джастина Бибера. Последний, кстати, нашел свое счастье в браке, а вот Селена не спешит выходить замуж.

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