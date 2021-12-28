«Блонд очень вам идет»: Ирина Горбачева поэкспериментировала с имиджем

Актриса решила сменить прическу и ее стало не узнать.

Ирина Горбачева удивила многих поклонников новым образом. Актриса приняла участие в фотосъемке, где ей пришлось примерить для себя непривычный образ. Горбачева осветлила брови и примерила длинные светлые волосы. В эффектной блондинке Ирину довольно тяжело узнать.

«Сне-гур-чен-ко!» — подписала видео с преображением актриса в своем Instagram.

Поклонники приятно удивились преображениям Ирины Горбачевой. Многие похвалили актрису за смелый образ.

«Современная Снегурочка», «Это прекрасно! Это великолепно! Вы с каждым днем совершеннее и умопомрачительнее!», «Блонд очень вам идет!» — прокомментировали преображение фанаты.

Напомним, летом Ирина Горбачева тайно вышла замуж за музыканта, бывшего участника группы Quest Pistols Антона Савлепова. По словам актрисы, избранник сделал ей предложение по телефону. Пара не стала устраивать пышное торжество.

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