Выдирал наращенные волосы: Билан вспомнил, как пришел к образу, с которым прославился

Взяв интервью у Димы Билана для своего YouTube-канала, Ксения Собчак заострила внимание на том, как певец появился на сцене и как искал свой стиль.

Билан прославился в образе с белой майкой, джинсами и длинными волосами сзади. 40-летний артист вспомнил, что его продюсер Юрий Айзеншпис сказал ему быть «простым парнем из народа», кем Дима и являлся. Юноша согласился с наставником, но к его каноничному стилю они пришли не сразу.

Собчак спросила, была ли какая-то примерка образов.

«Я начинал сотрудничество с ним с того, что нарастил волосы, — ответил Билан. — И мы снимали клип «Бум», это вот первый клип как раз с Айзеншписом. Мои волосы были где-то вот такие (показывает на уровне носа. — Прим. авт.), и наращенные были вот по сюда (показывает на уровне шеи. — Прим. авт.). Все эти капсулы, все это было видно, тогда технологий еще не было таких сумасшедших, как сейчас. И я помню, как тогда на «Новой волне» в 2002 или 2003 году ходил все эти волосы выдирал, специально, чтобы никто не видел. И говорил: «Они выпадают! Они выпадают!»

Певец отметил, что это и была как раз примерка образа, но он быстро понял, что быть «патлачом» — не его стиль. И в итоге внешний вид артиста пришел к взъерошенным темным волосам, коротким вверху и длинным сзади. У этой стрижки даже появилось отдельное название — «биланка», или «билановка». Но тогда у звезды уже были исключительно свои волосы.

Дима добавил, что Айзеншпис заставлял его постоянно поднимать майку на концертах, обнажая торс, и, соответственно, ходить в качалку. Парень же не любил тренировки, он считал, что и так достаточно жилистый, и спортзал ему не нужен.

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