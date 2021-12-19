«В моей сумке всегда моя помада»: Боня объяснила, почему создавала свою косметику 4 года

В новом интервью Викторию Боню попросили рассказать о ее именной линии декоративной косметики, которую телезвезда выпустила на рынок в 2020 году.

42-летняя модель поделилась, что давно хотела создать свой бренд, но его создание потребовало внушительного количества времени.

«Я такая скрупулезная в этом плане. Мне важно, чтобы она была такой, какой я хочу. Не просто, как мне говорили: «Давайте мы вам сделаем помады, поставим ваше имя туда». Как многие делают, не будем называть имена. И просто будет как у всех. А я не хотела так, я вложила свои деньги (у меня нет партнеров), я нашла те фабрики, которые хотела, именно те ингредиенты, которые хотела, чтобы помада вела себя на губах так, как я этого хотела. Потому что таких помад нет», — рассказала Виктория в YouTube-шоу «Надо поговорить».

Боня поделилась, что завод выбрала самый лучший — итальянский. По словам звезды, ее помада после нанесения и 2-минутной просушки не отпечатывается даже на белой рубашке.

Модель гордится своим детищем, потому что потратила на него четыре года. Над ней уже даже начинали смеяться, мол, слишком затянула с выпуском собственной косметики.

«Когда люди идут на качество, иногда не получается быстро. Я живу в Европе десять лет, кстати. И, ты знаешь, общаясь с европейцами, я поняла, что это нормально, когда ты отдаешь проекту столько-то лет. Потому что нет задачи, быстро продать, «слить», заработать один раз деньги и все. Здесь есть задача имиджа: создать то, что у меня всегда будет в косметичке. В моей сумке всегда моя помада. Она, правда, незаменима. Хотя (на рынке косметики, — Прим. авт.) очень много хорошей продукции».

Виктория рассказала, что заказала производство относительно небольшой партии, но помада разлетелась среди покупательниц «как горячие пирожки».

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