Словно Эмилия Кларк в «Игре престолов»: подруга Харламова щегольнула пепельным блондом на длинные волосы

28-летняя Екатерина Ковальчук поэкспериментировала с имиджем без похода к стилисту.

28-летняя Екатерина Ковальчук очаровала поклонников необычным перевоплощением. Благодаря таким ярким метаморфозам во внешности пассию резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова сравнили с Эмилией Кларк из «Игры престолов». Актриса предстала с платиновым блондом на длинные волосы, подчеркнув свою и без того оригинальную внешность.

Многие поклонники заспорили между собой: успела ли Ковальчук перекрасить волосы или же просто примерила парик. Однако, судя по свежим снимкам в Instagram актрисы, салоны красоты для нового имиджа она не посещала и цвет волос не меняла.

«Неужели покрасилась? Выглядит так натурально, даже корни как-будто свои», «Стала похожа на Эмилию Кларк», «С таким париком только в «Игре престолов» сниматься», «Очень идет, посвежела», «Круто! Такой пепельный блонд добавляет внешности ледяную статность», «Шикарная!», «Чтобы с Асмус не путали?», «А что? Вам к лицу», «Необычно! Но прикольно», «А мне зашло! Так похорошела», «В этом что-то есть, милашка», — пишут фолловеры.

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