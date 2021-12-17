«Мечтала содрать персонажа со своего лица»: Елена Яковлева поделилась своими бьютихаками

В свои 60 актриса Елена Яковлева удивляет женской красотой. Но во франшизе «Последний богатырь» ей приходится играть уродливую Бабу-Ягу. Впрочем, даже этого персонажа народная артистка сумела сделать обаятельным.

В преддверии выхода третьего фильма Яковлева рассказала, как непросто сниматься с лицом старой ведьмы. Грим Бабы-Яги каждый раз наносился по пять часов и оказывался невероятно тяжелым. А с ним приходилось сниматься и в жаре, и в холоде.

«Быстрее было бы приклеивать какую-то заранее изготовленную маску, но тогда пострадала бы мимика. Хотелось, чтобы у героини лицо оставалось более-менее живым. Поэтому грим делался из кусочков силиконовой ткани. Весил он полтора килограмма и под конец дня казался просто неподъемным. Ближе к финалу съемок смотреть на себя в этом гриме уже не хотелось. Я только и мечтала содрать персонажа со своего лица», — рассказала Елена Алексеевна журналистам.

В том же интервью она поделилась, своими бьюти-секретиками из реальной жизни. Например, актриса наносит на ресницы и брови витамин E, чтобы они выглядели более здоровыми и пушистыми. А еще она практикует питье натощак кипяченой воды с лимоном – для похудения. Все эти бьютихаки звезда узнала от блогеров из Instagram.

«Вы, например, знали, что аптечной мазью от геморроя хорошо мазать под глазами – уходят отеки и темные круги? Это прелесть вообще. И что немаловажно, копейки стоит. Конечно, может кому-то не подойти, вызвать аллергию — не призываю всех это делать. Просто наша кожа привыкла к обычным кремам и не реагирует на них», — цитирует Яковлеву издание 7days.

Добавим, что после фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы», у актрисы будет еще одна премьера – детективный сериал «Дама с собачкой» на канале «Россия».

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