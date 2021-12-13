«Перестаньте подсчитывать и спрашивать»: Екатерина Андреева ответила хейтерам, которые обсуждают ее возраст

В этом году знаменитой телеведущей исполнилось 60 лет.

Екатерина Андреева ответила хейтерам, которые обсуждают ее возраст. 60-летняя звезда отечественного телевидения явно выглядит моложе своих лет. Именно поэтому Андреева часто становится объектом обсуждений и подозрений в хирургических вмешательствах. Для неравнодушных звезда раскрыла секрет своей молодости.

«Есть люди вечно недовольные, все время бухтят… про возраст. Мой лайфхак — забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать — а сколько кому-то там лет? Да нисколько! Время — понятие относительное. Мне ли не знать. Его просто нет. Его кто-нибудь видел? И вот если научиться выходить за рамки стереотипов, перестать в зеркале выискивать морщинки и фиксировать на них взор и память, они и не будут вам докучать. Злые, завистливые, подлые, грубые — это всегда сопутствующие характеристики не очень хорошо выглядящих людей. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится, не замечаю того, что не нравится и по мосту Бесконечности перехожу реку Времени без оглядки назад. Только вперед. И Время отвечает мне тем же. Не замечает», — рассказала Екатерина Андреева в своем Instagram.

Красавица-телеведущая не стесняется делиться в своем микроблоге фотографиями без макияжа и показывать подтянутую фигуру. Андреева уже 23 года является лицом программы «Время» на Первом канале.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.