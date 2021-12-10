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Решилась? Собранные волосы — редкость! 43-летняя Федорова утянула локоны в «маслянистый» пучок, открыв шею и ушки

Оксана пошла на эксперимент со внешностью, сделав модельную прическу.

Решилась? Собранные волосы — редкость! 43-летняя Федорова утянула локоны в «маслянистый» пучок, открыв шею и ушки
Оксана Федорова. Фото: Instagram.com/fedorovaoksana

43-летняя Оксана Федорова слывет первой модницей и красавицей. И хотя сейчас модель больше не участвует в конкурсах красоты, она часто делится бьюти-секретами со своими подписчиками в Instagram. Так, к примеру, манекенщица уточнила, что из-за плотного графика и частых съемок у нее практически не остается времени на то, чтобы часами просиживать в кресле косметологов. Поэтому Федорова отдает предпочтение доступной и простой в использовании уходовой косметике.

Кстати, на свежем фото в микроблоге Оксана предстала в необычном для себя образе. Она собрала длинные локоны в тугой «маслянистый» пучок на затылке, приоткрыв ушки. Чаще всего на публике Федорова появляется с распущенными волосами с легкой голливудской волной — это ее фирменная изюминка. А вот с собранными локонами увидеть модель большая редкость.

Модель Оксана Федорова
Оксана Федорова собрала длинные волосы в тугой пучок на затылке, приоткрыв ушки. Фото: Instagram.com/fedorovaoksana

«Когда имеешь плотный график, тяжело уделять много времени уходу за собой, как бы ни хотелось. Поэтому я стараюсь делать выбор только в пользу уходовой косметики, которая не требует длительных манипуляций», — поделилась с поклонницами Оксана, раскрыв свой секрет красоты и молодости.

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