«Мамочки любят»: Оливия Уайлд сделала татуировки с именами детей на обеих руках

9 декабря известный татуировщик Доктор Ву, работающий со многими западными звездами, опубликовал фото своей новой работы.

Он выполнил заказ 37-летней актрисы Оливии Уайлд. Звезда попросила его набить имена ее детей — 7-летнего Отиса и 5-летней Дейзи — на тыльной стороне рук. Мастер выполнил заказ в элегантном тонком стиле.

«Мамочки любят», — подписал фото татуировщик, и актриса репостнула его.

Напомним, Уайлд родила двоих детей от комика Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. А в 2021-ом у нее случился новый роман — с певцом и актером Гарри Стайлзом.

Актриса известна по фильмам «Трон: Наследие», «Черный дрозд» и «Гонка», но больше всего популярности ей принесли сериалы «Одинокие сердца» и «Доктор Хаус».

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