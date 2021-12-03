Больше не блондинка: Билли Айлиш вернулась к темному цвету волос

Впервые за долгое время певица стала выглядеть, как обычная девушка с улицы.

Кумир подростков по всему миру, 19-летняя певица Билли Айлиш больше не блондинка.

3 декабря девушка выставила в Instagram новое селфи, на котором видно, что у нее теперь темные волосы средней длины с челкой. Смена цвета вызвала у поклонников звезды бурную реакцию.

Напомним, когда Билли прославилась, то носила ярко-зеленые волосы. Но в начале 2021 года, к выходу нового альбома Happier Than Ever она сменила образ панк-девочки на горячую пин-ап-блондинку, чем произвела фурор в соцсетях.

Кстати, в новом интервью изданию Vanity Fair Айлиш рассказала, что, когда отказалась от зеленых волос в пользу блонда, ее стали меньше узнавать на улицах, от чего даже жить стало легче. В новом образе Билли стала еще больше похожа на обычную девушку, хотя ее томный взгляд известен уже всему миру. Но ведь глаза можно прикрыть большими черными очками, верно?

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