47-летняя Оливия Колман позволила Дакоте Джонсон набить ей первую татуировку

Осенью 2021 года актрисы Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого») и Оливия Колман (сериал «Корона») были активно заняты пиаром своего совместного фильма «Незнакомая дочь» (The Lost Daughter).

Презентуя где-либо свою новую картину, звезды устраивали после показа «дикие» танцевальные вечеринки, где отрывались по полной. Об этом они сами рассказали в интервью изданию Town & Country.

После одной из таких вечеринок в Нью-Йорке 32-летняя Дакота использовала свой набор для татуировок, чтобы набить 47-летней степенной англичанке ее первое тату. Причем последняя не совсем понимает, почему позволила молодой коллеге разукрасить свою кожу.

«Может, я была полностью соблазнена этим великолепным человеком и хотела, чтобы она думала, что я крутая, — говорит Оливия. — Или, может, это был мой кризис среднего возраста».

Где именно у актрисы, игравшей королеву Великобритании, появилась татуировка и что она изображает, в статье, к сожалению, не указано.

Напомним, по сюжету драматического фильма «Незнакомая дочь» разведенная английская дама знакомится на отдыхе с молодой мамой-американкой. Эта встреча заставляет ее вспомнить, какой безалаберной матерью была она сама.

17 декабря фильм выйдет в американских кинотеатрах, а начиная с Нового года его будет транслировать Netflix.

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