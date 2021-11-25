«Такой растрепанной Сулейман свою Хюррем не видел»: Мерьем Узерли смыла макияж в гостинице в Москве

На днях Мерьем Узерли с деловым визитом прилетела в Россию. По словам актрисы, у которой в нашей стране есть целая армия поклонников, она просто влюблена в Москву. Для партнерша Халита Эргенча эта поездка не первая, она уже бывала в нашей столице и осталась в полном восторге от того, как ее приняли русские фанаты. К слову, тогда Мерьем шутила о том, что ей встречались только красивые мужчины и очень дружелюбные женщины. Видимо, все они в свое время посмотрели турецкий сериал «Великолепный век».

Ну а в своем гостиничном номере Узерли позволила себе немного расслабиться: актриса смыла макияж с лица, взъерошила волосы так, словно она только что вышла из душа. Сама Мерьем покрасовалась в белоснежном пальто, видимо, партнерша Халита Эргенча только что вернулась с прогулки по Москве.

«Такой растрепанной Сулейман свою Хюррем еще не видел», «Волосы взъерошила, макияж смыла — все султанское осталось за кадром!!», «Не узнала бы вообще! Это точно Хюррем султан?? А где ее повелительный взгляд и фирменная улыбка?», «И так тоже хороша! Ну просто милашка», «Волосы дыбом встали, как после сушки феном!! Только что из душа??», «Это от ветра и снега, небось, причесочка кудрявится», «Нашу султаншу ничем не испортить, и без макияжа — богиня», «Сулейман не зря влюбился», — шутят фолловеры.

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