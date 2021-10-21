Запах ангела: Билли Айлиш выпустила собственный парфюм

19-летняя певица Билли Айлиш дебютировала на рынке парфюмерии. 20 октября она сообщила поклонникам, что скоро выходит ее первый аромат под названием Eilish. И этот запах является для молодой артистки очень особенным.

«Это аромат, за которым я гналась годами. Это мой самый любимый запах в мире. Запахи всегда были огромной частью моей жизни, сколько я себя помню, и это было мечтой создать такой парфюм, воплотив свои идеи. Это была одна из самых захватывающих вещей, которые я когда-либо делала. Не могу дождаться, когда она станет твоей!» — написала звезда в Instagram.

Билли отметила, что новые духи поступят в продажу в ноябре текущего года. Для его пиара девушка устроили обнаженную фотосессию. Интересно, что флакон парфюма имеет дизайнерскую форму в виде усеченного бюста женщины — с наливной грудью, тонкой шеей и выгравированной подписью артистки.

В Сети его уже пиарят с фразами по типу: «Так пахнет ангел».

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