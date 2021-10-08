Ханна показала любимую прическу, которую делает на небрежных локонах

Артистка поделилась вариантом укладки на каждый день.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала прическу с косичками и пучком.

Ханна заплела две маленьких косички с каждой стороны головы. Затем артистка собрала их на макушке в аккуратный, но при этом объемный пучок. Предварительно Ханна слегка завила пряди.

Когда певица собрала на голове пучок из косичек, оставшиеся волнистые локоны она разделила на две равных части и расправила на плечах.

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«Рубрика «прически» продолжается. Ставьте огоньки в комментариях, если нравятся мои видосы с прическами!», — заявила Ханна.

«Так просто. Здорово, спасибо!», «Как красиво получилось», «Очень мило», «Красотка просто», «Вам с любой прической хорошо! Просто супер!», — восхитились прической Ханны ее поклонники.

Напомним, ранее Ханна показала любимую дочь Адриану в День знаний. Пока малышка еще не пошла в школу, но зато стала ходить в детский сад. К слову, в дошкольном учреждении девочки тоже есть свои форма и правила.

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