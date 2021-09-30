Секрет в кубиках льда? Кристина Асмус рассказала, как ухаживает за кожей лица

Актриса очень щепетильно относится к своей внешности.

Актриса, которая уже долгое время работает в напряженном графике, часто жалуется на проблемы со сном. Все бы ничего, но наутро синяки и мешки под глазами видят все, особенно камера. Справляться с такими недостатками на коже Кристине Асмус помогают простые правила.

«Я стала пить много воды, — пишет она в своем Инстаграм, — а еще протираться кубиками льда, уж очень мне хочется выглядеть хорошо и свежо».

Причем все это она соблюдает регулярно, ведь если в театре и на съемочной площадке красоту могут навести гримеры, то вне работы выкручиваться приходиться самой. А, как известно, актриса в обычной жизни косметикой предпочитает не пользоваться.

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