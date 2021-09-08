«Я полностью оранжевая»: Селена Гомес вспомнила, как сбежала с Met Gala из-за автозагара

29-летняя актриса и певица Селена Гомес дала видеоинтервью журналу Vogue, в котором рассказала о своей косметике и бьюти-лайфхаках. При этом молодая звезда подчеркнула, что у нее далеко не всегда получается выглядеть идеально. В частности она вспомнила «забавную историю про маленький автозагар». Правда, этот эпизод испортил ей такое важное мероприятие, как ежегодный бал Met Gala.

Дело было в мае 2018 года.

«Я готовилась к Met Gala и захотела добавить немного цвета. Нанесла немного этого лосьона для автозагара, и он выглядел действительно красиво и очень ровно, — вспоминает Селена. — Но по мере того, как вечер продолжался, он становился все темнее и темнее».

Звезда заметила, что что-то не так, только когда увидела свою фотографию. Цвет ее кожи вверг девушку в легкий шок.

«Я на Met Gala — по сути, одном из самых красивых и престижных мероприятий — и я иду, пытаясь выглядеть красиво… Я смотрю на свое фото, когда сажусь, и на нем я полностью оранжевая, — рассказала Гомес со смехом. — Я подумала: «Это будет ужасно, меня заживо сожрут из-за этого».

После такого казуса, певица сразу же рванула обратно в машину, не обращая внимания на волочащееся сзади длинное платье. Она буквально сбежала с бала как Золушка, о чем на ее странице в Instagram осталось памятное видео. Селена не просто выложила его, но даже подписала, что покинула мероприятие, увидев свой внешний вид со стороны.

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