Джессика Честейн рассказала, что испортила кожу, снявшись в кино с толстым слоем грима

В новом байопике «Глаза Тэмми Фэй» актриса Джессика Честейн сыграла главную роль, причем от молодости до зрелого возраста своего персонажа. Чем старше становилась героиня, тем больше макияжа наносилось на лицо звезды. В новом интервью 44-летняя артистка призналась, что в некоторых сценах количество мейкапа просто зашкаливало.

По словам Джессики, она боялась, что под таким слоем макияжа не сможет показать эмоций. Он был тяжелым и жарким. А еще на его нанесение уходило до семи с половиной часов. Актриса уставала, лишь загримировавшись, а ей нужно было играть очень энергичную женщину.

«Я точно думаю, что нанесла непоправимый вред своей коже. Слушайте, я ем очень чистую пищу, хорошо ухаживаю за кожей, держусь подальше от солнца и всего такого. Но он (макияж, — Прим. авт.) был таким тяжелым. А когда вы носите его весь день ежедневно — он растягивает вашу кожу своей тяжестью», — поделилась Честейн с изданием Los Angeles Times.

Актриса со смехом добавила, что, когда наконец сняла грим, то подумала, что выглядит на все 50. Однако она отметила, что это нормально, так как все ради искусства.

Напомним, в паре с Эндрю Гарфилдом Джессика играет американских телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и ее мужа Джима. В 70–80-х годах эта пара создала популярное религиозное телешоу и заработала целое состояние. Новый фильм поведает их историю успеха — от взлета до краха карьеры.

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