Стилист рассказал, как стрижка влияет на образ мужчины

Звездный парикмахер Антон Смок дал оценку мужским стрижкам российских звезд и поделился принципами, которыми стоит руководствоваться представителям сильного пола при выборе образа. Один из заключается в том, что короче — не значит моложе.

Стилист отметил, что Данила Козловский, например, удачно остановился на средней длине волос: длинные или слишком короткие волосы не подчеркивали его индивидуальность.

«Если у парня ярко выраженные черты лица, с четкими контурами, то их максимально выгодно можно подчеркнуть средней длиной волос, когда создается эффект легкой небрежности», — говорит Антон.

А вот круглолицым и полноватым мужчинам он посоветовал иметь большой объем на голове. Но если клиент не желает иметь длинные волосы, то тогда нужно обратить внимание на форму стрижки. В качестве примера парикмахер привел известного комментатора Василия Уткина, являющегося его клиентом.

«Его я не представляю с короткими висками. Мы оставляем в этой области около трех сантиметров. Форма короткой стрижки на полном лице должна напоминать трапецию, чтобы уравновесить нижнюю часть лица и верхнюю», — говорит Смок.

А что касается кумира молодежи, рэпера Моргенштерна, то в его стиле Антон заметил явно желание подчеркнуть агрессию своих песен.

«У него была стрижка без плавных переходов: много волос наверху и выбритый низ. Что называется, «под горшок». У него ярко прослеживаемые скулы, достаточно тяжелый низ. Агрессивные переходы, точнее, их полное отсутствие, в стрижке еще больше подчеркивают четкую геометрию лица», — цитирует стилиста РИА Новости.

Однако в последнее время рэпер позволил себе отрастить волосы на висках, вместо того, чтобы выбривать их. В результате его образ обновился и стал мягче.

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