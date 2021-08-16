Уход за бровями после долговременной укладки

Сегодня существует множество бьюти-процедур, чтобы облегчить девушкам жизнь: наращивание и ламинирование ресниц, перманентный макияж, а также долговременная укладка бровей. Чтобы утром встать и не задумывать о макияже — расчесать и на выход.

Но как и любая бьюти-процедура, долговременная укладка требует ухода. Специально для читательниц Teleprogramma.pro мастер перманентного макияжа Зара Юлдашева рассказала, как следует ухаживать за бровями, чтобы укладка продержалась дольше. Советы — в видео!

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