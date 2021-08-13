«Я перестроилась»: Савичева рассказала, как ей удается сохранять молодость лица

Певица отмечает, что у нее хорошая наследственность, но свою красоту девушка не доверила одной только генетике.

На протяжении многих лет певица Юлия Савичева не меняется. В этом году ей исполнилось 34, а девушка как будто только вчера покинула «Фабрику звезд». В новом интервью у артистки спросили, как она ухаживает за кожей лица.

Юлия ответила, что, во-первых, ей очень повезло с генетикой — ее мама тоже всегда выглядела моложе своих лет. А во-вторых, певица следит за своим внутренним состоянием. По ее словам, она быстро забывает негатив и не держит в себе зла, а позитивный настрой влияет и на внешний вид.

«Немаловажную роль играет стиль жизни. Я на протяжении многих лет придерживаюсь правильного питания. Даже если позволяю себе один-два дня отойти от системы и поесть то, что захочу, что-то вредное и неправильное, мой организм дальше не может потреблять такую еду. Я перестроилась: отказалась от жирного, сладкого, мучного и взяла за правило каждый день начинать со стакана теплой воды», — цитирует Савичеву Cosmopolitan.

Певица добавила, что является противником любой пластики и бьюти-уколов. Она ухаживает за лицом систематическими процедурами увлажнения и очищения, а также предпочитает пользоваться масками и массажерами с микротоком.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Чтобы узнать, какие именно рацион питания и средства по уходу за кожей подходят именно вам, проконсультируйтесь с профильными специалистами.

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