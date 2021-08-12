«Я просто потеряла их»: Мария Порошина рассталась с длинными волосами

47-летняя актриса Мария Порошина неожиданно подстриглась довольно коротко. Это не ускользнуло от внимания прессы, и в новом интервью звезде кино и сериалов пришлось подробно рассказать о своем нынешнем имидже. Артистка призналась, что по собственной воле никогда не рассталась бы с длинными волосами, хотя в детстве не раз мечтала о короткой стрижке, как у западных моделей. В итоге причиной появления нового образа стала работа кинодивы.

«Я просто потеряла их (длинные волос, — Прим. авт.) — в прямом смысле. Из-за съемок в разных проектах перегрузила окрашиванием и ежедневной накруткой. В девятом сезона «Склифосовского» была жгучей брюнеткой. В четвертом сезоне родителей мой цвет — блонд. А у Александра Жигалкина в проекте «Французы под Москвой», где я играю деревенскую женщину, мне сделали корни темные, а верх светлый. Такое разнообразие имиджей работает на роль. Но в итоге мои волосы сказали: «Знаете что, Мария, до свидания! Мы уходим, а вы ждите новых!» — поделилась Порошина с изданием 7days.

По словам актрисы, после всех экспериментов у нее на голове остался «ежик в два сантиметра с редкими клочками». Подруги звезды смеялись, когда она снимала кепку, и начинали советовать средства для роста волос. Мария и сама не воспринимала себя такой, а потом смирилась — решила думать, что сейчас у нее происходит «обновление души и тела».

Однако на экране зрители не увидят Порошину с экстремально короткой стрижкой. В новом сериале гримеры сшили для актрисы трессы — мини-парички, которые клеятся особым скотчем. По словам артистки, ее длинные волосы восстанавливали за 25 минут, и потом можно было целый день ходить с ними. На сегодняшний день актриса уже подлечила свой волосяной покров и готовится вернуться к длинной прическе.

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