Мгновенное перевоплощение: 43-летняя Климова из брюнетки стала «отутюженной» блондинкой с париком

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» показала свое фото до и после преображения в кресте стилиста.

В Storeis микроблога Екатерина Климова поделилась свежим снимком, поэкспериментировав со своей внешностью. Ради съемок знаменитости время от времени приходится менять имидж, однако звезда мыльных сериалов может мгновенно перевоплотиться и без похода к парикмахеру. Благо для этого у бывшей жены Гелы Месхи есть опытные стилисты и визажисты, а уже в их арсенале — парики на любой вкус.

Сначала в кадре Климова предстала в образе кудрявой брюнетки с шикарной шевелюрой, а позже — блондинкой с прямыми «отутюженными» локонами с челкой. В таком образе Екатерину можно увидеть нечасто.

Многие поклонники сошлись во мнении, что бывшей жене Гелы Месхи одинаково хорошо как брюнеткой с пышной копной волос, так и блондинкой с прямой укладкой без кокетливых кудрей. Напомним, что Екатерина Климова — четырежды мама: у нее есть 19-летняя дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и пятилетняя дочка Белла от Гелы Месхи.

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