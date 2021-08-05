Мастер-класс: макияж своими руками к 1 сентября
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Мастер-класс: макияж своими руками к 1 сентября

Советы по дневному макияж для мам и учителей от бьюти-стилиста.

Мастер-класс: макияж своими руками к 1 сентября
Дневной макияж к 1 сентября / фото DepositPhotos

Совсем скоро по всей стране прозвенит первый звонок и сотни тысяч школьников отправятся за парты. Для кого-то это будет первый звонок, а для кого-то последний, но 1 сентября всегда остается волнительным днем для школьников, их родителей и учителей.

В этот день хочется выглядеть стильно, но при этом под стать мероприятию. Специально для Teleprogramma.pro бьютимейкер-стилист Марина Корабель провела мастер-класс по дневному макияжу, который идеально подойдет для праздничной линейки. Смотрите видео!

Фото: DepositPhotos

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