Звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл сделал себе бодипозитивную татуировку

Голливудский актер Джона Хилл нередко играет в кино несуразных толстеньких мужчин. Вы можете помнить его по фильмам «Волк с Уолл-стрит», «SuperПерцы», «Побег из Вегаса», «Мачо и ботан» и множеству других комедий.

В начале 2021 года с 37-летним артистом приключился неприятный казус. Издание Daily Mail опубликовало фотографии папарацци, как Хилл отдыхает на пляже, с явным акцентом на лишнем весе звезды. Тогда актер не прошел мимо данной статьи и высказался о любви к своем неидеальному телу.

«Не думаю, что когда-либо снимал рубашку в бассейне, пока мне не исполнилось 30 лет, даже перед семьей и друзьями. Возможно, это произошло бы раньше, если бы моя неуверенность из детства не усугублялась годами публичных издевательств над моим телом со стороны прессы и интервьюеров, — писал Джона в Instagram. — Мне 37 лет, и я наконец-то люблю и принимаю себя. Это пост не ради «похвалите меня» и определенно не «пожалейте меня». Это для детей, которые не снимают рубашку в бассейне. Веселитесь. Вы замечательные, потрясающие, идеальные. Ох, Daily Mail, даже ты не можешь сорвать эту улыбку с моего лица».

И вот, очевидно, в продолжение этой истории актер сделал себе татуировку на правом плече. 1 августа он выложил снимок нового рисунка на теле: рокерской «козы» с надписью Body Love («Любовь к телу»). Знатоки моды тут же поймут, что дизайн тату повторяет знак бренда плавательной одежды Body Glove. Вот такой у Джоны личный символ бодипозитива. Подписчики актера, среди которых немало звезд, уже поддержали его одобряющими комментариями.

Смотрите также: