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Агата Муцениеце поделилась, что стала лучше выглядеть после отказа от алкоголя

Свой сияющий внешний вид актриса объясняет трезвостью.

Агата Муцениеце поделилась, что стала лучше выглядеть после отказа от алкоголя
Агата Муцениеце перестала выпивать на вечеринках. Фото: Global Look Press

В новом интервью Агаты Муцениеце журналист первым делом отметил, что 32-летняя актриса буквально светится от счастья. Было выдвинуто предположение, что девушка снова влюбилась, но звезда кино отметила, что она еще не залечила старые душевные раны и пока решила ни с кем не встречаться.

Свой шикарный внешний вид Агата списала на то, что она решила вернуться к прежней себе и наслаждаться своей жизнью. Артистка отметила, что счастье и гармонию она нашла через интересных людей, с которыми познакомилась по работе, и новые книги. Но подчеркнула и еще одним важный момент, который повлиял на ее внешность.

«Я полностью бросила пить. Решила, что алкоголь разрушает и мешает. Как мне кажется, это тоже дало мне большую фору, прояснило мозг, и сил как-то сразу стало больше. В общем, без алкоголя намного лучше и свежее выглядеть начинаешь. Я похудела и стала себе очень нравиться», — поделилась Муцениеце с изданием 7days.

Добавим, то, что актриса похорошела и светится счастьем, отмечают и ее фанаты в социальных сетях.

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