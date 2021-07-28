Агата Муцениеце поделилась, что стала лучше выглядеть после отказа от алкоголя

В новом интервью Агаты Муцениеце журналист первым делом отметил, что 32-летняя актриса буквально светится от счастья. Было выдвинуто предположение, что девушка снова влюбилась, но звезда кино отметила, что она еще не залечила старые душевные раны и пока решила ни с кем не встречаться.

Свой шикарный внешний вид Агата списала на то, что она решила вернуться к прежней себе и наслаждаться своей жизнью. Артистка отметила, что счастье и гармонию она нашла через интересных людей, с которыми познакомилась по работе, и новые книги. Но подчеркнула и еще одним важный момент, который повлиял на ее внешность.

«Я полностью бросила пить. Решила, что алкоголь разрушает и мешает. Как мне кажется, это тоже дало мне большую фору, прояснило мозг, и сил как-то сразу стало больше. В общем, без алкоголя намного лучше и свежее выглядеть начинаешь. Я похудела и стала себе очень нравиться», — поделилась Муцениеце с изданием 7days.

Добавим, то, что актриса похорошела и светится счастьем, отмечают и ее фанаты в социальных сетях.

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