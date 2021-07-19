«Не хожу к косметологу, не пользуюсь кремом»: Асмус заверила, что не прибегала к услугам пластического хирурга

Недавно Кристина Асмус показала фанатам, как выглядела в 16 лет. После этого, по признания актрисы, ее засыпали вопросами о том, какие процедуры по изменению внешности она делала. Просили даже номер телефона ее пластического хирурга. Однако актриса отрицает, что когда-либо делала манипуляции со своей внешностью.

«Максимум, что я делала с лицом, — это наращивала ресницы один раз и красила брови. Я не хожу к косметологу, не умываюсь водой и даже не пользуюсь кремом. Я не знаю разницы между словами виниры и филлеры. Не знаю, куда вставляют ботокс, и гиалуроновая кислота для меня звучит устрашающе», — сказала Асмус.

Напомним, в прошлом году Кристина развелась с мужем Гариком Харламовым после восьми лет брака. В союзе у них родилась дочь Настя, которая осталась жить с мамой.

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