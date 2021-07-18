«Настоящие женщины с целлюлитом и жиром»: Камила Кабельо показала неидеальный живот

24-летняя певица Камила Кабельо (автор хита «Сеньорита» и новая Золушка в кино) выложила в TikTok видео о своем теле. Девушка рассказала, что 16 июля оправилась на пробежку в парке и одела топ, который открыл остальным людям ее живот. Однако молодая звезда решила немного побыть обычным человеком и не стала скрывать свое несовершенное тело.

На видео она смело продемонстрировала, что ее живот действительно далек от идеала и даже немного свисает. Когда сама Камила это заметила, ей стало неловко показываться в таком виде на людях, но потом певица вспомнила основные постулаты бодипозитива.

«Я подумала: «Черт возьми». Но потом напомнила себе, что война со своим телом — это вчерашний день, — рассказала она на видео. — Я благодарна этому телу, которое позволяет мне делать то, что мне нужно. Мы — настоящие женщины с изгибами, целлюлитом, растяжками и жиром. И мы должны признать это, детка».

И если ранее только бегуны в парке увидели несовершенство Кабельо, то теперь все ее фанаты в TikTok оценили реальную фигуру звезды.

Свое бодипозитивное высказывание певица закончила строчками из песни группы En Vogue: «Дай ему что-нибудь, что он может почувствовать». Вероятно, намекнула, что мужчины любят, когда у девушек есть за что ухватиться.

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