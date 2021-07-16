Катя Сафарова ответила подписчику, сравнившему ее пальцы с сосисками

15 июля победительница шоу «Холостяк» с Тимати, модель Катя Сафарова, ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram по поводу внешности и бьюти-процедур. Девушка рассказала, как защищает кожу от солнца, как бреет волосы в зоне бикини и как относится к автозагару.

Но один из подписчиков написал ей грубые вещи, что у нее маленькие глаза, огромный нос, хриплый голос и пальцы как сосиски. Сафарова ответила и на это сообщение.

«Ребят, ну не судить же людей только по внешности. У всех же может быть хороший добрый внутренний мир. Я счастлива со своими пальчиками-сосисочками», — сказала Катерина в сториз и улыбнулась в конце.

Добавим, что, хоть девушку и сравнивают с бывшей возлюбленной Тимати, Анастасией Решетовой, Сафарова не считает, что они внешне похожи.

Смотрите также: