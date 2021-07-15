«Мне очень жаль»: Джиллиан Андерсон отказалась носить бюстгальтеры

Актриса говорит, что это очень неудобно, и ей безразлично, как низко опустится ее грудь.

По Сети гуляет видео-отрывок из недавнего прямого эфира в Instagram актрисы Джиллиан Андерсон. Общаясь с подписчиками, 52-летняя звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания» категорично заявила, что больше не носит бюстгальтеры и возвращаться к ним не собирается.

«Я не могу носить бюстгальтер. Мне очень жаль, — сказала артистка. — Меня не волнует, опускается ли моя грудь до пупка. Я не ношу бюстгальтеры, это просто чертовски неудобно».

Это высказывание стало вирусным в Twitter, и многие женщины выражают свою поддержку актрисе. А каково ваше мнение на этот счет?

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Напомним, что в начале карьеры Андерсон снималась в откровенных фильмах, и еще три года назад позволяла себе обнаженные фотосессии. Звезда дважды была замужем и воспитывает троих детей. Кстати, в конце 2020-го артистка рассталась со своим бойфрендом-сценаристом и сейчас находится в свободном статусе.

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