«Зеленые глаза ярче играют»: Оксана Федорова рассказала о своем уходе за волосами

«Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова одним постом ответила на ряд вопросов своих подписчиц, связанных с ее волосами. 43-летняя модель рассказала, что с детства носила длинные волосы, которые при этом были тонкими, но очень густыми. Красавица всегда хотела сделать себе стрижку покороче, но мастер ее отговаривал, мотивируя это тем, что уже через месяц девушка захочет вернуть все обратно. Он посоветовал ей сделать парик с желанной стрижкой, и Оксана носила его, когда ей нужно было сменить образ.

«Было время, когда я покрасилась в блондинку, меня хватило на две недели. Это совсем не мое. Тогда я очень испортила волосы после осветления. С тех пор я поняла, чем меньше мы делаем манипуляций со своими волосами, тем лучше они становятся», — поделилась звезда в Instagram.

Из своего опыта Федорова заключила, что лучше потратить время на восстановление, уход и лечение, чем мучить волосы наращиванием, искусственными прядями и тому подобным.

Сейчас модель старается проводить лечение волос примерно раз в месяц, использует всевозможные маски (в том числе и с прогревом) и пиллинг для кожи головы.

«Периодически тонирую волосы шоколадным цветом, добавляя немного медного оттенка. Тогда зеленые глаза ярче играют, — поделилась Федорова. — В общем, я как садовод — сама выращиваю и сама удобряю».

Напомним, ранее звезда выпустила книги «Формула стиля. Играй. Меняйся. Будь собой» и «Создай свой личный бренд».

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