Помогают ли масла в борьбе с выпадением волос: комментарий эксперта

В прошлом было очень популярно репейное масло, однако специалист-трихолог уверяет, что никакого лечебного эффекта оно не оказывало.

Могут ли масла для волос предотвратить облысение и, наоборот, ускорить рост шевелюры? С этим вопросом журналисты обратились к эксперту-трихологу, доктору медицинских наук Юлии Галлямовой. Специалист поспешила развеять данный миф и рассказать о том, какие вещества действительно полезны в борьбе с выпадением волос.

«Так как у масла плотная структура, то проникнуть внутрь волосяного сосочка, минуя эпидермо-дермальный слой, оно не может. Косвенно масло может улучшить структуру кожи волосистой части головы за счет определенного увлажнения, но оказать лечебное воздействие при выпадении оно не способно», — цитирует эксперта Пятый канал.

Реальный лечебный эффект могут оказать жидкие средства, содержащие лекарственные вещества с очень низкой молекулярной массой и простой структурой.

«Как правило, это лекарственные средства, специально синтезированные для того, чтобы они проникли через эпидермо-дермальный барьер и достигали волосяного сосочка, но это могут быть и более простые структуры, такие как аминокислоты, различные витамины, например, никотиновая кислота», — поясняет эксперт.

Галлямова добавила, что наша кожа — это достаточно надежный барьер для различных веществ, в том числе аллергенов. Поэтому далеко не каждое средство способно проникнуть внутрь, чтобы оказать на организм целительный эффект.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Альбертовна Галлямова — дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования. Выпускница Казанского государственного медицинского института. Автор 194 научных работ, стаж научно-педагогической работы — 22 года.

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