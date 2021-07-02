Как избавиться от носогубных складок без уколов

Мастер массажа показала эффективные упражнения для лица, которые решат эту проблему.

Каждая девушка хочет оставаться молодой и красивой как можно дольше, благо современные средства косметологии могут решить любую проблему.

А как быть тем, кто не готов делать уколы красоты? Выход есть – на помощь в борьбе с мимическими морщинами придет фейс-фитнес.

Бьюти-блогер, мастер массажа лица Лилиана Мамотина специально для читательниц Teleprogramma.pro показала самые эффективные упражнения, которые помогут расслабить напряженные мышцы лица и сгладить носогубные складки без уколов. Смотрите видео!

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