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Как избавиться от морщин на лбу без уколов
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Как избавиться от носогубных складок без уколов

Мастер массажа показала эффективные упражнения для лица, которые решат эту проблему.

Как избавиться от носогубных складок без уколов
Как избавиться от носогубной складки без уколов. Фото: скриншот из видео

Каждая девушка хочет оставаться молодой и красивой как можно дольше, благо современные средства косметологии могут решить любую проблему.

А как быть тем, кто не готов делать уколы красоты? Выход есть – на помощь в борьбе с мимическими морщинами придет фейс-фитнес.

Бьюти-блогер, мастер массажа лица Лилиана Мамотина специально для читательниц Teleprogramma.pro показала самые эффективные упражнения, которые помогут расслабить напряженные мышцы лица и сгладить носогубные складки без уколов. Смотрите видео!

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