«В увядании нет удовольствия»: Анжелика Варум высказалась о возрастных изменениях

В одном из интервью, данном после ее недавнего 52-летия, певица Анжелика Варум порассуждала о возрастных изменениях внешности, которые настигают каждую женщину. Артистка отметила, что переживать о них нормально, и эти тревоги не обошли стороной и ее саму.

«В увядании нет ни радости, ни удовольствия. За увяданием — смерть и это более чем грустно», — констатировала звезда.

Женщина отметила, что приход зрелого возраста — это неизбежность, и концентрироваться на нем глупо. Взамен стареющей внешности приходит мудрость, но это способен оценить далеко не каждый человек.

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Что касается самой Анжелики, то ее фотографии, конечно же, обрабатываются специалистами, дабы создать яркий образ звезды. Но сама певица надеется, что скоро придет время, когда вместо внешнего совершенства люди начнут ценить ум, талант и родство душ.

Кстати, в том же интервью «Каравану историй» Варум отметила, что для мужчин морщины и седина являются достоинствами, а вот попытки их скрыть — это уже малодушие и чувство нереализованности.

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