Ничто красивое не чуждо: Тарзан отправился в кабинет косметолога за топовыми процедурами

Муж Наташи Королевой – Сергей Глушко, более известный как Тарзан, решил заняться своей внешностью и по наставлению супруги обратился к косметологу. В своем Instagram он поделился видео, на кадрах которого получает различные процедуры.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, пластический хирург Александр Вдовин отметил, что мужчинам ничто красивое не чуждо – многие следят не только за питанием и фигурой, но и за внешностью в целом. Так как хотят производить хорошее впечатление на своих подчиненных, партнеров по бизнесу, представительниц прекрасного пола.

«Особого внимания у мужской части населения заслуживает такая процедура как плазмолифтинг (мы как раз видим на видео, как берут венозную кровь). Плазмолифтинг – по-своему уникальная процедура для кожи, которая помогает устранить все проблемы с ней: избавить от акне, жирности или, наоборот, сухости и чувствительности. Для мужчин плазмолифтинг наиболее актуален, так как по сравнению с женщинами, у них более плотная, склонная к жирности и высыпаниям кожа», — сказал Вдовин.

Также специалист отметил, что в «мужской» косметологии все стандартно – это либо аппаратные методики, позволяющие улучшить тургор и эластичность кожи, либо инъекции (биоревитализация или биорепарация) для улучшения качества кожи.

«Есть также те, кто прибегает к инъекциям ботулотоксина или филерам на основе гиалуроновой кислоты или гидроксипатита кальция для воссоздания утраченных объемов, борьбы с морщинами или коррекции черт лица. Есть даже термин такой в косметологии как «аугментация по мужскому типу», когда без каких-либо излишеств проводится коррекция возрастных изменений», — заключил эксперт.

Teleprogramma.pro не советует читателям проходить какие-либо процедуры без консультации с врачом.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Вдовин – пластический хирург. Образование: «Лечебное дело» (1998−2004 гг, г. Владивосток). Ординатура «Общая хирургия» (2004−2006 гг, г. Владивосток). Переподготовка «Пластическая хирургия» (2010 г., г. Санкт-Петербург. Продление сертификата «Пластическая хирургия» (2015 г, г. Ростов-на-Дону). Продление «Хирургия» (2019 г, г. Владивосток). Продление «Пластическая хирургия» (2019 г, г. Владивосток).