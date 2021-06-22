«Больше никогда не повторится»: Эд Ширан извинился перед своими фанатами за смену имиджа

25 июня у английского певца Эда Ширана выйдет новый сингл Bad Habits. Для его поклонников это будет большое событие, так как музыкант за последний год выпустил всего одну песню. Уже несколько дней 30-летняя звезда публикует в Instagram кадры со съемок клипа на новый хит. Его фанаты уже знают, что в видео молодой человек предстанет в роли вампира, одетого в яркий розовый пиджак.

Для своего нового образа Эд выбрал пугающий грим вокруг глаз, черный лак для ногтей, а еще заставил свои рыжие волосы стоять торчком и перекрасился в блондина. Такая смена имиджа могла обидеть его рыжих поклонников, посчитал Ширан и поспешил извиниться перед ними в социальной сети.

«У меня были светлые волосы на три дня для съемок. Я прошу прощения у всех моих рыжих людей, это больше никогда не повторится», — написал музыкант.

«Обиженные» поклонники восприняли это как шутку. Под постом с извинениями звезды появилось множество веселых комментариев: «Если бы ты был блондином больше недели, я бы тебя никогда не простил», «Никогда больше так не делай!», «Скорее всего, это обязательно повторится, не лги нам», «А как долго ты носил черные ногти?»

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