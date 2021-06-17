Никакого красного: единственный оттенок лака для ногтей, который носят Елизавета II и другие монархи

Кейт Миддлтон, Елизавета II, а до недавнего времени и Меган Маркл довольно часто выбирают яркие оттенки в одежде. Красный, розовый, голубой, зеленый, желтый — палитра самая разнообразная. Однако при всем этом, согласно королевскому протоколу, всем представительницам семьи нельзя покрывать ногти ярким лаком для ногтей.

Так, Елизавета II влюблена в бренд Essie с 1989 года. Его нейтральный нюдовый оттенок «балетные туфли» с глянцевым блеском можно заметить на ногтях королевы каждый раз, когда она выходит в свет.

My London пишет, что в конце 80-х стилист королевы даже написал письмо основательнице бренда Эсси Вайнгартен с просьбой не снимать этот оттенок лака с производства. Поклонницами этого оттенка являются также Кейт Миддлтон, Меган Маркл и другие.

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