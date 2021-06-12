«Вычурно и по-кукольному»: Анна Заворотнюк призналась, что не любила свои вьющиеся волосы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — показала свое бьюти-преображение. Знаменитость покрасила волосы в пшеничный блонд и разместила фото новой прически в своем аккаунте.

Анна также рассказала, почему раньше ей совершенно не нравились ее волосы. Модель призналась, что ее кудри казались неестественными. Девушка сама себе напоминала куклу.

«Помню раньше, когда мне было лет 16, я постоянно выпрямляла волосы, каждое утро начиналось с утюжком перед зеркалом. И мне тогда очень не нравились локоны, мне казалось, что я выгляжу слишком нарядно, вычурно и по-кукольному, но в отрицательном смысле», — призналась Анна.

Отметим, что в последнее время Заворотнюк стала реже выпрямлять волосы. Анна опубликовала на своей странице фото в ярком летнем платье с цветочным принтом. На снимке девушка предстала с обновленным цветом волос и слегка вьющимися локонами.

Напомним, раньше дочь исполнительницы роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» красила волосы в темный каштановый оттенок. По словам поклонников, этот цвет делал девушку очень похожей на звездную маму.

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